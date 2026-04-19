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USA, paracadutista si schianta contro tabellone allo stadio

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Un paracadutista è rimasto impigliato nel tabellone elettronico dello stadio della Virginia Tech durante un evento sportivo. I soccorritori lo hanno raggiunto con una scala aerea: illeso.

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