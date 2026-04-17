Russia, droni ucraini colpiscono il porto di Tuapse

Alcuni droni ucraini hanno colpito il porto russo di Tuapse, sul Mar Nero, causando due morti, tra cui una ragazza di 14 anni, e sette feriti. Secondo il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, l'attacco ha danneggiato anche una petroliera. Tuapse è un hub strategico per l'export di prodotti petroliferi, carbone e fertilizzanti e anche sede di una raffineria.