Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Russia, droni ucraini colpiscono il porto di Tuapse

Mondo

Alcuni droni ucraini hanno colpito il porto russo di Tuapse, sul Mar Nero, causando due morti, tra cui una ragazza di 14 anni, e sette feriti. Secondo il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, l'attacco ha danneggiato anche una petroliera. Tuapse è un hub strategico per l'export di prodotti petroliferi, carbone e fertilizzanti e anche sede di una raffineria.

Prossimi video

Papa: “Il mondo è devastato da una manciata di tiranni”

Mondo

Paesi Bassi siglano accordo su droni con Ucraina

Mondo

Trump: Italia non c'è stata per noi, non ci saremo per lei

Mondo

Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano

Mondo

Siria, truppe Usa lasciano le basi: controllo a Damasco

Mondo

Caro carburante: KLM cancella 160 voli in Europa

Mondo