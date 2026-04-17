Russia, droni ucraini colpiscono il porto di Tuapse

Alcuni droni ucraini hanno colpito il porto russo di Tuapse, sul Mar Nero, causando due morti, tra cui una ragazza di 14 anni, e sette feriti. Secondo il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, l'attacco ha danneggiato anche una petroliera. Tuapse è un hub strategico per l'export di prodotti petroliferi, carbone e fertilizzanti e anche sede di una raffineria.
Prossimi video
Papa: “Il mondo è devastato da una manciata di tiranni”
Mondo
Paesi Bassi siglano accordo su droni con Ucraina
Mondo
Trump: Italia non c'è stata per noi, non ci saremo per lei
Mondo
Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano
Mondo
Siria, truppe Usa lasciano le basi: controllo a Damasco
Mondo
Caro carburante: KLM cancella 160 voli in Europa
Mondo
Papa Leone in Camerun: "Mondo devastato da tiranni"
Mondo