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Iran, i segni della guerra negli edifici a Teheran e Isfahan

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A Teheran e Isfahan, i monumenti storici risentono dell’impatto dei recenti attacchi: tra i siti danneggiati figurano il Palazzo Golestan di Teheran, patrimonio dell’UNESCO, e il complesso di Sa’dabad. L'UNESCO ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per la sorte dei siti del patrimonio mondiale in Iran e in tutta la regione

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