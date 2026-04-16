Iran, i segni della guerra negli edifici a Teheran e Isfahan

A Teheran e Isfahan, i monumenti storici risentono dell’impatto dei recenti attacchi: tra i siti danneggiati figurano il Palazzo Golestan di Teheran, patrimonio dell’UNESCO, e il complesso di Sa’dabad. L'UNESCO ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per la sorte dei siti del patrimonio mondiale in Iran e in tutta la regione