Appello di oltre 12 Paesi per colloqui Israele-Libano

Più di 12 Paesi invitano Libano e Israele ad avviare negoziati diretti durante la tregua tra Stati Uniti e Iran. L’appello arriva mentre proseguono gli scontri. Dall’inizio dell’escalation di marzo, gli attacchi hanno causato migliaia di morti e feriti in Libano
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