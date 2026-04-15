Una nave indiana ha attraversato lo Stretto di Hormuz

La nave per il trasporto di GPL battente bandiera indiana «Jag Vikram» è arrivata martedì (14 aprile) al porto occidentale indiano di Kandla dopo aver attraversato la cruciale rotta marittima dello Stretto di Hormuz
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