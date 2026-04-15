Raid israeliano sulla Striscia di Gaza: almeno 5 morti

Un attacco israeliano ha colpito un’area di Gaza causando almeno cinque morti e diversi feriti. Israele afferma di aver preso di mira un militante di Hamas. Il bilancio dei palestinesi uccisi continua a salire nonostante il cessate il fuoco.
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