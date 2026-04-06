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Libano, graffiti sulle case distrutte dai raid israeliani

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A Tiro, nel sud del Libano, l'artista Mohamed Younes dipinge graffiti sui muri delle abitazioni colpite dai raid israeliani, trasformando le macerie in messaggi di resilienza. Insegnante d'arte da 35 anni, ha spiegato di voler unire parola e colore alla distruzione, invitando altri artisti a fare lo stesso sui luoghi dei bombardamenti.

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