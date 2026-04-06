A Tiro, nel sud del Libano, l'artista Mohamed Younes dipinge graffiti sui muri delle abitazioni colpite dai raid israeliani, trasformando le macerie in messaggi di resilienza. Insegnante d'arte da 35 anni, ha spiegato di voler unire parola e colore alla distruzione, invitando altri artisti a fare lo stesso sui luoghi dei bombardamenti.
Prossimi video
Israele prende di mira impianti energetici in Iran
Mondo
Libano, truppe di Israele avanzano verso fiume Litani
Mondo
Iran, Trump: se potessi scegliere, prenderei petrolio
Mondo
Berlino e Francoforte, marce contro la guerra
Mondo
Libano, graffiti sulle case distrutte dai raid israeliani
Mondo
Iran, Israele attacca il polo petrolchimico di South Pars
Mondo
Sky Cube 6/04 - Trump minaccia crimini guerra: le reazioni
Mondo