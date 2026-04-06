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Israele, missili su Haifa, Tel Aviv e Petah Tikva

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Proseguono gli attacchi iraniani su Israele. Ad Haifa i soccorritori hanno recuperato quattro corpi dalle macerie di un edificio residenziale centrato da un missile. Le vittime sono due anziani di circa 80 anni, un bambino di circa 4 anni e una donna di circa 35 anni. Raid aerei hanno interessato anche Tel Aviv e Petah Tikva, dove alcuni detriti hanno incendiato diversi veicoli.

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