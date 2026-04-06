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Iran, Israele attacca il polo petrolchimico di South Pars

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Le forze armate israeliane hanno colpito il complesso petrolchimico iraniano di Asaluyeh, legato al giacimento di South Pars. "L'esercito israeliano ha colpito con la forza il più grande complesso petrolchimico dell'Iran, situato ad Asaluyeh, un obiettivo chiave che fornisce circa la metà della produzione petrolchimica del paese", ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz rivendicando l'attacco. Diverse esplosioni sono state udite nell'area. Le aziende che forniscono elettricità, acqua e ossigeno ad Asaluyeh sono state danneggiate, con la fornitura elettrica interrotta a tutte le unità petrolchimiche della zona.

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