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Berlino e Francoforte, marce contro la guerra

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A Berlino centinaia di persone hanno sfilato dalla Stazione Centrale a Pariser Platz contro i raid di Stati Uniti e Israele sull'Iran. A Francoforte invece circa mille persone hanno marciato per la pace protestando anche contro la nuova legge tedesca sulla leva militare che impone agli uomini tra i 17 e i 45 anni di chiedere un'autorizzazione all'esercito per soggiorni all'estero per più di tre mesi.

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