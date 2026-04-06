Berlino e Francoforte, marce contro la guerra

A Berlino centinaia di persone hanno sfilato dalla Stazione Centrale a Pariser Platz contro i raid di Stati Uniti e Israele sull'Iran. A Francoforte invece circa mille persone hanno marciato per la pace protestando anche contro la nuova legge tedesca sulla leva militare che impone agli uomini tra i 17 e i 45 anni di chiedere un'autorizzazione all'esercito per soggiorni all'estero per più di tre mesi.
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