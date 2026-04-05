Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato oggi a Damasco per incontrare il presidente siriano Ahmed al‑Sharaa. Si tratta della prima visita ufficiale dall’avvio del riavvicinamento tra Kiev e Damasco. L’incontro mira a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza in una regione sempre più instabile, mentre l’Ucraina intensifica la sua diplomazia nel Medio Oriente in risposta alla guerra in corso e ai conflitti regionali.
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