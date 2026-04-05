Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale

Mondo

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato oggi a Damasco per incontrare il presidente siriano Ahmed al‑Sharaa. Si tratta della prima visita ufficiale dall’avvio del riavvicinamento tra Kiev e Damasco. L’incontro mira a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza in una regione sempre più instabile, mentre l’Ucraina intensifica la sua diplomazia nel Medio Oriente in risposta alla guerra in corso e ai conflitti regionali.

Prossimi video

Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio

Mondo

Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano

Mondo

Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile

Mondo

Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua

Mondo

Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace

Mondo

Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale

Mondo