Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato oggi a Damasco per incontrare il presidente siriano Ahmed al‑Sharaa. Si tratta della prima visita ufficiale dall’avvio del riavvicinamento tra Kiev e Damasco. L’incontro mira a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza in una regione sempre più instabile, mentre l’Ucraina intensifica la sua diplomazia nel Medio Oriente in risposta alla guerra in corso e ai conflitti regionali.