Tensioni Medioriente, a rischio l’export del vino italiano

Le tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran stanno provocando gravi ripercussioni sull’export del vino italiano, fortemente orientato ai mercati esteri. L’aumento dei costi di energia, materie prime e trasporti, unito alle difficoltà logistiche nello Stretto di Hormuz, sta comprimendo i margini delle imprese. In Veneto, la produzione di Prosecco risente dell’incertezza dei mercati internazionali, con possibili effetti prolungati anche nei mesi successivi.
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