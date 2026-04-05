Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace

Oggi, 5 aprile 2026, Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima Messa di Pasqua in Piazza San Pietro e pronunciato l’Urbi et Orbi, esortando i leader mondiali a deporre le armi e a scegliere il dialogo. Critico sulla guerra in Iran, ha sottolineato il messaggio di speranza pasquale e invitato i fedeli alla veglia per la pace dell’11 aprile in Basilica.