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Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace

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Oggi, 5 aprile 2026, Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima Messa di Pasqua in Piazza San Pietro e pronunciato l’Urbi et Orbi, esortando i leader mondiali a deporre le armi e a scegliere il dialogo. Critico sulla guerra in Iran, ha sottolineato il messaggio di speranza pasquale e invitato i fedeli alla veglia per la pace dell’11 aprile in Basilica.

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