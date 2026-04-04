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Iraq, proteste contro Usa e Israele

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Migliaia di sostenitori del leader sciita Muqtada al-Sadr hanno manifestato in Iraq contro la presenza degli Stati Uniti nella regione e il conflitto in corso nella regione. Le autorità irachene parlano di oltre 100 morti dall’inizio della guerra, mentre restano alte le tensioni anche lungo il confine tra Iraq e Iran.

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