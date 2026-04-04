Incendio Springs infuria in California, ordinate evacuazioni

Un vasto incendio è scoppiato in California nella zona di Moreno Valley, espandendosi rapidamente a causa del vento. Le autorità hanno ordinato evacuazioni mentre i soccorritori sono impegnati a contenere le fiamme.
Prossimi video
Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio
Mondo
Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano
Mondo
Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile
Mondo
Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua
Mondo
Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace
Mondo
Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale
Mondo
Guerra Iran, libanesi si radunano in chiesa per la Pasqua
Mondo