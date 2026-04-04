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Incendio Springs infuria in California, ordinate evacuazioni

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Un vasto incendio è scoppiato in California nella zona di Moreno Valley, espandendosi rapidamente a causa del vento. Le autorità hanno ordinato evacuazioni mentre i soccorritori sono impegnati a contenere le fiamme.

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