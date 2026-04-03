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Venerdì Santo, Gerusalemme deserta per paura della guerra

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Gerusalemme, durante il Venerdì Santo la città vecchia appare deserta, con strade vuote, negozi chiusi e pellegrini assenti dalla Via Dolorosa. Tradizionalmente affollata per la Via Crucis, oggi è segnata da barricate, posti di blocco e timore per il conflitto in Medio Oriente, trasformando la giornata sacra in un momento di silenzio e incertezza.

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