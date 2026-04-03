Venerdì Santo, Gerusalemme deserta per paura della guerra

Gerusalemme, durante il Venerdì Santo la città vecchia appare deserta, con strade vuote, negozi chiusi e pellegrini assenti dalla Via Dolorosa. Tradizionalmente affollata per la Via Crucis, oggi è segnata da barricate, posti di blocco e timore per il conflitto in Medio Oriente, trasformando la giornata sacra in un momento di silenzio e incertezza.
Prossimi video
Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio
Mondo
Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano
Mondo
Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile
Mondo
Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua
Mondo
Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace
Mondo
Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale
Mondo
Guerra Iran, libanesi si radunano in chiesa per la Pasqua
Mondo