Venerdì Santo, Gerusalemme deserta per paura della guerra

Gerusalemme, durante il Venerdì Santo la città vecchia appare deserta, con strade vuote, negozi chiusi e pellegrini assenti dalla Via Dolorosa. Tradizionalmente affollata per la Via Crucis, oggi è segnata da barricate, posti di blocco e timore per il conflitto in Medio Oriente, trasformando la giornata sacra in un momento di silenzio e incertezza.