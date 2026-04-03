Ucraina, drone russo colpisce un hotel a Kharkiv

Un drone russo ha colpito un hotel a Kharkiv, in Ucraina, provocando un vasto incendio. I soccorritori sono intervenuti nella notte per domare le fiamme, operando con scale aeree e autopompe e hanno dovuto lavorare a lungo per controllare il rogo. Sul posto sono stati recuperati anche detriti prodotti dall'impatto del drone russo. Al momento non è chiaro se l'attacco abbia provocato vittime. Le autorità ucraine hanno segnalato anche altre esplosioni a Zaporizhzhia.