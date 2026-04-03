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Incipit, Andrev Waden racconta "Maledetti uomini"

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Dopo il successo editoriale in Scandinavia, il giornalista e scrittore svedese arriva anche nelle librerie italiane con un memoir pubblicato da Iperborea. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Tutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di SkyTG24

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