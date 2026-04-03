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Cuba, giovani in marcia contro l'embargo USA

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All’Avana migliaia di giovani hanno partecipato a una marcia contro il blocco imposto dagli Stati Uniti, ribadendo il sostegno alla rivoluzione. L’evento ha coinvolto anche i vertici politici ed è stato dedicato al centenario della nascita di Fidel Castro.

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