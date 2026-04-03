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Cipro, sabbia del Sahara su Nicosia: mascherine in strada

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Una densa nube di polvere proveniente dal Sahara ha avvolto Nicosia, capitale di Cipro, riducendo la visibilità e colorando di giallo l'orizzonte urbano. Gli edifici della città sono stati ricoperti di sabbia e i residenti hanno indossato mascherine protettive per camminare per le strade. Le auto in circolazione si sono ritrovate immerse nella foschia.

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