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Gerusalemme, Pizzaballa celebra il Venerdì Santo

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A Gerusalemme il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa ha celebrato il Venerdì Santo nella basilica del Santo Sepolcro. La cerimonia si è svolta dopo la revoca delle restrizioni iniziali imposte dalle autorità israeliane, tra critiche per i limiti al culto.

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