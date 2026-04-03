Borsa creata con collagene di T-Rex, è polemica

Una borsa realizzata con collagene derivato da proteine di Tyrannosaurus rex è stata presentata ad Amsterdam come esempio di pelle coltivata in laboratorio. Il progetto ha però suscitato scetticismo tra alcuni scienziati, che mettono in dubbio la reale origine “dinosauro” del materiale.
Prossimi video
Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio
Mondo
Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano
Mondo
Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile
Mondo
Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua
Mondo
Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace
Mondo
Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale
Mondo
Guerra Iran, libanesi si radunano in chiesa per la Pasqua
Mondo