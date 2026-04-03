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Borsa creata con collagene di T-Rex, è polemica

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Una borsa realizzata con collagene derivato da proteine di Tyrannosaurus rex è stata presentata ad Amsterdam come esempio di pelle coltivata in laboratorio. Il progetto ha però suscitato scetticismo tra alcuni scienziati, che mettono in dubbio la reale origine “dinosauro” del materiale.

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