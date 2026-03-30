Raid nel Nord di Israele: colpita la raffineria di Haifa

L'Iran ha lanciato alcuni missili contro Israele, con attacchi anche dallo Yemen. Nel corso dei raid un'autocisterna è stata colpita nei pressi della raffineria di Haifa e l'esplosione ha provocato un vasto incendio. Il ministro dell'Energia israeliano Eli Cohen ha dichiarato che gli impianti produttivi non hanno subito danni e che la fornitura di carburante non sarà compromessa. Non si registrano vittime.
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