Raid nel Nord di Israele: colpita la raffineria di Haifa

L'Iran ha lanciato alcuni missili contro Israele, con attacchi anche dallo Yemen. Nel corso dei raid un'autocisterna è stata colpita nei pressi della raffineria di Haifa e l'esplosione ha provocato un vasto incendio. Il ministro dell'Energia israeliano Eli Cohen ha dichiarato che gli impianti produttivi non hanno subito danni e che la fornitura di carburante non sarà compromessa. Non si registrano vittime.