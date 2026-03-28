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Incidente d'auto in stato alterato, arrestato Tiger Woods

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Tiger Woods è stato arrestato a Jupiter Island, in Florida, dopo aver perso il controllo dell'auto durante un sorpasso, urtando un camion e ribaltandosi. L'ex numero uno del golf è risultato negativo all'alcoltest, ma ha rifiutato ulteriori accertamenti. Le autorità sospettano che Wood fosse in stato di alterazione per l'assunzione di farmaci o altre sostanze. Accusato di danneggiamento di proprietà e guida in stato di ebbrezza, è stato rilasciato su cauzione.

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