Incidente d'auto in stato alterato, arrestato Tiger Woods

Tiger Woods è stato arrestato a Jupiter Island, in Florida, dopo aver perso il controllo dell'auto durante un sorpasso, urtando un camion e ribaltandosi. L'ex numero uno del golf è risultato negativo all'alcoltest, ma ha rifiutato ulteriori accertamenti. Le autorità sospettano che Wood fosse in stato di alterazione per l'assunzione di farmaci o altre sostanze. Accusato di danneggiamento di proprietà e guida in stato di ebbrezza, è stato rilasciato su cauzione.