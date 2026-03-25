Australia, il cane salva-koala "Bear" va in pensione

Dopo dieci anni di attività al fianco dei soccorritori, Bear, cane addestrato al rilevamento dei koala, ha concluso il proprio servizio. Lo ha annunciato l'International Fund for Animal Welfare (IFAW). Tra i primi cani australiani addestrati per questo scopo, Bear ha contribuito al salvataggio di oltre 100 koala durante gli incendi del 2019-2020. Trascorrerà la pensione sulla Sunshine Coast con il suo ex addestratore.