Tel Aviv, danni e feriti dopo un nuovo strike iraniano

Polizia e soccorritori israeliani sono intervenuti nella mattina del 24 marzo in un luogo di Tel Aviv che ha subito danni ingenti dopo che l’Iran ha lanciato tre ondate di missili contro Israele. Secondo fonti locali, tre edifici sono stati gravemente danneggiati e diverse auto sono andate distrutte: non sono comunque state segnalate vittime dalle autorità israeliane che hanno però riportato il ferimento lieve di quattro persone.
Prossimi video
Ucraina, attacco di droni e missili russi: diversi morti
Mondo
Iran nega colloqui con Usa, Israele: stop combattimenti il 9 aprile
Mondo
Iran, Trump: negoziati in corso, possibile accordo
Mondo
Belgio, soldati presidiano i principali siti ebraici
Mondo
Comunali in Francia, la sinistra vince a Parigi e Marsiglia
Mondo
Guerra Iran, botta e risposta Trump-Teheran sui negoziati
Mondo
Aeroporto New York LaGuardia chiuso dopo collisione
Mondo