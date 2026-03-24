Tel Aviv, danni e feriti dopo un nuovo strike iraniano

Polizia e soccorritori israeliani sono intervenuti nella mattina del 24 marzo in un luogo di Tel Aviv che ha subito danni ingenti dopo che l’Iran ha lanciato tre ondate di missili contro Israele. Secondo fonti locali, tre edifici sono stati gravemente danneggiati e diverse auto sono andate distrutte: non sono comunque state segnalate vittime dalle autorità israeliane che hanno però riportato il ferimento lieve di quattro persone.