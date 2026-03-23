Libano, Israele attacca il ponte di Qasmiyeh nel sud

Il 22 marzo due attacchi israeliani hanno danneggiato un ponte importante che collega il sud del Libano al resto del Paese. Si tratta infatti di una delle principali vie di collegamento tra il sud e il centro del Libano. Gli attacchi al ponte di Qasmiyeh sono avvenuti dopo che Israele ha ordinato alle sue forze armate di distruggere tutti i ponti sul fiume Litani e di intensificare la demolizione delle case vicino al confine meridionale. La distruzione di ponti e abitazioni segna una significativa escalation della campagna militare di Israele in Libano.