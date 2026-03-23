Libano, Israele attacca il ponte di Qasmiyeh nel sud

Il 22 marzo due attacchi israeliani hanno danneggiato un ponte importante che collega il sud del Libano al resto del Paese. Si tratta infatti di una delle principali vie di collegamento tra il sud e il centro del Libano. Gli attacchi al ponte di Qasmiyeh sono avvenuti dopo che Israele ha ordinato alle sue forze armate di distruggere tutti i ponti sul fiume Litani e di intensificare la demolizione delle case vicino al confine meridionale. La distruzione di ponti e abitazioni segna una significativa escalation della campagna militare di Israele in Libano.
Prossimi video
Il "segreto peggio custodito al mondo": il nucleare israeliano
Mondo
Wisconsin, il climate change colpisce la pesca sul ghiaccio
Mondo
Londra, incendiate ambulanze associazione ebraica Hatzola
Mondo
Alluvione a Oahu, evacuate oltre cinquemila persone
Mondo
Cuba, ripristinata l’energia dopo il crollo della rete
Mondo
Comunali in Francia, Parigi, Lione e Marsiglia a sinistra, Nizza all'estrema destra
Mondo
Aereo contro camion, scalo LaGuardia chiuso, 2 morti
Mondo