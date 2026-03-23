Cuba, ripristinata l’energia dopo il crollo della rete

Secondo quanto riferito dalle autorità, Cuba ha ripristinato l'energia elettrica in quasi metà de L'Avana il 22 marzo, a meno di 24 ore dal crollo della rete elettrica nazionale. Si è trattato del secondo in una settimana, causato dal blocco petrolifero statunitense che ha inferto un duro colpo alle infrastrutture energetiche dell'isola, già precarie. La vita è proseguita normalmente in gran parte dell'Avana nonostante i continui blackout, che sono diventati parte integrante della routine quotidiana nella capitale anche quando la rete elettrica nazionale è operativa.