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Wisconsin, il climate change colpisce la pesca sul ghiaccio

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Se il cambiamento climatico dovesse proseguire al ritmo attuale, molti laghi potrebbero perdere la loro copertura di ghiaccio stagionale entro il 2050, stravolgendo le economie locali e le tradizioni secolari. Con l'aumento delle temperature globali, gli inverni gelidi da cui dipendono molte comunità stanno diventando sempre più rari. E tra gli altri effetti, in luoghi come il Wisconsin, questo cambiamento non è più solo teorico: sta già avvenendo e mette a rischio la pesca sul ghiaccio.

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