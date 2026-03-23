Wisconsin, il climate change colpisce la pesca sul ghiaccio

Se il cambiamento climatico dovesse proseguire al ritmo attuale, molti laghi potrebbero perdere la loro copertura di ghiaccio stagionale entro il 2050, stravolgendo le economie locali e le tradizioni secolari. Con l'aumento delle temperature globali, gli inverni gelidi da cui dipendono molte comunità stanno diventando sempre più rari. E tra gli altri effetti, in luoghi come il Wisconsin, questo cambiamento non è più solo teorico: sta già avvenendo e mette a rischio la pesca sul ghiaccio.