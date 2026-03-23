Belgio, soldati presidiano i principali siti ebraici

Il Belgio ha dispiegato i soldati nelle strade delle principali città del Paese per rafforzare la sicurezza della comunità ebraica. La decisione è stata presa dopo una serie di episodi, tra cui l'esplosione avvenuta all'inizio del mese in una sinagoga di Liegi. Nessuno degli attacchi di matrice antisemita ha finora causato vittime. I militari presidieranno i principali siti ebraici, tra cui sinagoghe e scuole.