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Londra, incendiate ambulanze associazione ebraica Hatzola

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Quattro ambulanze dell'organizzazione ebraica Hatzola sono state date alle fiamme nel nord di Londra in quello che la polizia ha definito un crimine d'odio antisemita. Hatzola è un'associazione no-profit di volontari che interviene in emergenze mediche. Sul posto sono intervenuti sei autopompe e 40 vigili del fuoco. L'incendio è stato domato dopo circa un'ora e mezza dall'allarme. Gli inquirenti stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza e secondo prime indiscrezioni emerse online, l'attacco pare sia stato rivendicato da un gruppo filo sciita.

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