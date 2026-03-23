Londra, incendiate ambulanze associazione ebraica Hatzola

Quattro ambulanze dell'organizzazione ebraica Hatzola sono state date alle fiamme nel nord di Londra in quello che la polizia ha definito un crimine d'odio antisemita. Hatzola è un'associazione no-profit di volontari che interviene in emergenze mediche. Sul posto sono intervenuti sei autopompe e 40 vigili del fuoco. L'incendio è stato domato dopo circa un'ora e mezza dall'allarme. Gli inquirenti stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza e secondo prime indiscrezioni emerse online, l'attacco pare sia stato rivendicato da un gruppo filo sciita.
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