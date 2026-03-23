Alluvione a Oahu, evacuate oltre cinquemila persone

Violente inondazioni hanno colpito la North Shore di Oahu, nelle Hawaii, causando quella che fonti meteo definiscono la peggiore alluvione sull'isola da oltre vent'anni. Più di 230 persone sono state tratte in salvo, mentre circa 5.500 restano sotto ordine di evacuazione nelle zone di Waialua e Haleiwa. La Guardia Nazionale è intervenuta in supporto ai soccorritori.
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