Quando possibile vi chiedo i metadati per questo: Atlanta, lunghe code all'aeroporto per carenza di personale Il 23 marzo i viaggiatori hanno atteso in lunghe file all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, dove la carenza di personale addetto alla sicurezza dei trasporti ha causato notevoli ritardi. Al loro posto, sono intervenuti gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) per colmare le lacune nella sicurezza. Negli aeroporti di Houston, New York e Atlanta, più di un terzo del personale della Transportation Security Administration si è dato malato o era comunque assente, poiché lo shutdown imposto dal governo americano ha lasciato decine di migliaia di lavoratori senza stipendio.
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Atlanta, lunghe code all'aeroporto per carenza di personale
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