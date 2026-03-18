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Meningite UK, ministro Streeting: "Bassi rischi di contagio"

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Pur definendo il focolaio di Meningite nel Kent "senza precedenti ed estremamente serio", il ministro della Salute britannico Wes Streeting ha rassicurato i cittadini sui possibili contagi. "Il rischio che questo focolaio si diffonda è molto basso", ha dichiarato. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, i casi accertati hanno raggiunto quota 20, con due giovani deceduti. La maggior parte dei contagi è collegata al locale Club Chemistry di Canterbury tra il 5 e il 7 marzo.

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