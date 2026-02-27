Gerusalemme, palestinesi ad Al-Aqsa per il Ramadan

Migliaia di fedeli musulmani palestinesi hanno partecipato alla seconda preghiera del venerdì del Ramadan nella moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme. Le forze israeliane hanno rafforzato le misure di sicurezza in città in vista della funzione religiosa. Secondo il Waqf islamico, fino a circa 100mila persone hanno preso parte alle preghiere nel sito sacro, luogo di grande rilevanza per musulmani ed ebrei e spesso teatro di tensioni.
