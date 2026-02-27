Usa, in migliaia rendono omaggio a Jesse Jackson a Chicago

Migliaia di persone hanno partecipato a Chicago agli eventi commemorativi in onore del leader per i diritti civili Jesse Jackson, morto lo scorso 17 febbraio all’età di 84 anni
