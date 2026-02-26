Grecia, portaerei statunitense Ford diretta verso Israele

La portaerei statunitense USS Gerald R. Ford ha raggiunto la base navale Nato di Souda, in Grecia, per far fronte a seri malfunzionamenti del sistema fognario. Dopo la sosta, la nave ha lasciato la base greca facendo rotta verso Israele, dove è stata indirizzata a causa delle tensioni con l’Iran.
