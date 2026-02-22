Ucraina, raid russo nella notte: morti e feriti a Leopoli

Diverse esplosioni sono state udite a Kiev, dove le autorità avevano precedentemente lanciato l'allarme per il rischio di attacchi con missili balistici. Alcuni agenti delle forze dell'ordine sarebbero rimasti uccisi e altri feriti durante alcune esplosioni nel centro di Leopoli
