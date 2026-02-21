Sky TG25, puntata del 21 febbraio: diario di Board

Il talk di Sky TG24 in questa puntata ospita il giornalista Giovanni Minoli, la storica dell'Università di Roma Tor Vergata Michela Ponzani, l'avvocato, scrittore e biografo della Regina Elisabetta Marco Ubezio
