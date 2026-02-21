Offerte Sky
Grecia, naufragio di barca con migranti: morti e dispersi

Mondo

Un'imbarcazione di migranti è affondata al largo di Kaloi Limenes, a Creta, in Grecia, causando almeno tre morti. Venti persone, la maggior parte provenienti da Egitto e Sudan, sono state salvate, mentre la Hellenic Coast Guard prosegue con le ricerche dei dispersi

