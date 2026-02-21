Tensione con Iran, aerei Usa avvistati alle Azzorre

Washington rafforza la presenza militare nell’Atlantico, mentre i negoziati sul nucleare con Teheran restano incerti
Prossimi video
Guerra Ucraina, droni russi colpiscono case a Odessa
Mondo
Sagrada Familia, completata torre più alta dedicata a Gesù
Mondo
Crisi Iran, Axios: Usa aperti a arricchimento uranio simbolico
Mondo
Dazi, da Ottawa a Parigi: le reazioni allo stop della Corta Suprema
Mondo
Uk, espulsione di Andrea da successione al trono inglese
Mondo
New York, fedeli in preghiera a Time Square per il Ramadan
Mondo
Perù, inondazioni nella regione di Arequipa: due morti
Mondo