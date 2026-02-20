Stati Uniti, Corte Suprema boccia i dazi di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi introdotti da Donald Trump lo scorso anno, con sei voti favorevoli e tre contrari. I giudici hanno stabilito che il presidente non ha il potere di imporre tariffe doganali in base all’International Emergency Powers Act. Non è chiaro se il governo dovrà restituire i dazi già incassati. Trump ha definito la decisione una “vergogna”, mentre le Borse hanno reagito in rialzo.
Prossimi video
Francia, terreni agricole e case allagate per le inondazioni
Mondo
Usa, incendi boschivi danneggiano case a Kansas City
Mondo
Corea del Nord, Kim celebra i risultati al Nono Congresso
Mondo
Thailandia, agenti si travestono per arrestare un ladro
Mondo
Epstein files, ex principe Andrea rilasciato dopo l’arresto
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il Board of Peace per Gaza al via
Mondo
Iran, Trump: dieci giorni per accordo significativo
Mondo