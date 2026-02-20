Stati Uniti, Corte Suprema boccia i dazi di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi introdotti da Donald Trump lo scorso anno, con sei voti favorevoli e tre contrari. I giudici hanno stabilito che il presidente non ha il potere di imporre tariffe doganali in base all’International Emergency Powers Act. Non è chiaro se il governo dovrà restituire i dazi già incassati. Trump ha definito la decisione una “vergogna”, mentre le Borse hanno reagito in rialzo.