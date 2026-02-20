Offerte Sky
Ucraina, Zelensky commemora le vittime del Maidan

Mondo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno reso omaggio alle vittime delle proteste di piazza Maidan a Kiev. Nel febbraio 2014 oltre cento manifestanti furono uccisi durante la rivolta che portò alla caduta del presidente Viktor Yanukovich, oggi ricordati come la “Celeste Centuria”. La coppia presidenziale ha deposto candele al memoriale e osservato un minuto di silenzio. Yanukovich è stato condannato in contumacia per tradimento e accusato di aver favorito gli interessi russi prima dell’invasione del 2022.

