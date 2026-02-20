Ucraina, Zelensky commemora le vittime del Maidan

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno reso omaggio alle vittime delle proteste di piazza Maidan a Kiev. Nel febbraio 2014 oltre cento manifestanti furono uccisi durante la rivolta che portò alla caduta del presidente Viktor Yanukovich, oggi ricordati come la “Celeste Centuria”. La coppia presidenziale ha deposto candele al memoriale e osservato un minuto di silenzio. Yanukovich è stato condannato in contumacia per tradimento e accusato di aver favorito gli interessi russi prima dell’invasione del 2022.
Prossimi video
Francia, terreni agricole e case allagate per le inondazioni
Mondo
Usa, incendi boschivi danneggiano case a Kansas City
Mondo
Corea del Nord, Kim celebra i risultati al Nono Congresso
Mondo
Thailandia, agenti si travestono per arrestare un ladro
Mondo
Epstein files, ex principe Andrea rilasciato dopo l’arresto
Mondo
Sky Tg24 Mondo, il Board of Peace per Gaza al via
Mondo
Iran, Trump: dieci giorni per accordo significativo
Mondo