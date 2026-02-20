La polizia thailandese ha escogitato un piano per arrestare un ladro ricercato, indossando costumi di un gruppo di danza durante i festeggiamenti per il Capodanno Cinese nella cittadina di Nonthaburi
Thailandia, agenti si travestono per arrestare un ladro
