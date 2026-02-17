Offerte Sky
Maltempo in Francia, diverse città sommerse da inondazioni

Mondo

In Francia tre dipartimenti sono rimasti in stato di massima allerta per le inondazioni dovute a un’ondata di maltempo. Le forti precipitazioni hanno anche provocato l’esondazione del fiume Garonna, che ha sommerso numerose città e richiesto l’evacuazione di quasi 1600 persone.

