Nuova Zelanda, forti piogge colpiscono l'Isola del Sud

Mondo

Forti piogge hanno colpito l'Isola del Sud della Nuova Zelanda, provocando inondazioni e costringendo alla chiusura di strade e ponti, mentre una potente tempesta che aveva causato danni ingenti nella capitale Wellington a partire dal fine settimana si è spostata verso sud.

