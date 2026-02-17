Nuova Zelanda, forti piogge colpiscono l'Isola del Sud

Forti piogge hanno colpito l'Isola del Sud della Nuova Zelanda, provocando inondazioni e costringendo alla chiusura di strade e ponti, mentre una potente tempesta che aveva causato danni ingenti nella capitale Wellington a partire dal fine settimana si è spostata verso sud.
