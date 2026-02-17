Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, sparatoria durante una gara di hockey nel Rhode Island

Mondo

Almeno tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio del 16 febbraio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island.

Prossimi video

Iran, Trump su colloqui Ginevra: "Indirettamente coinvolto"

Mondo

Sky Tg24 Mondo, gli "incroci pericolosi" dei negoziati a Ginevra

Mondo

A Ginevra nuovo round negoziale tra Usa e Iran

Mondo

Usa-Iran, accordo su nucleare passa per questione arricchimento uranio

Mondo

Pilota Costa compie storica impresa: atterraggio su treno

Mondo

Sky Cube, l'Europa oggi

Mondo