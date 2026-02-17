Usa, sparatoria durante una gara di hockey nel Rhode Island

Almeno tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio del 16 febbraio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island.
Prossimi video
Iran, Trump su colloqui Ginevra: "Indirettamente coinvolto"
Mondo
Sky Tg24 Mondo, gli "incroci pericolosi" dei negoziati a Ginevra
Mondo
A Ginevra nuovo round negoziale tra Usa e Iran
Mondo
Usa-Iran, accordo su nucleare passa per questione arricchimento uranio
Mondo
Pilota Costa compie storica impresa: atterraggio su treno
Mondo
Sky Cube, l'Europa oggi
Mondo
Sky Cube, la corsa al riarmo
Mondo