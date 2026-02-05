Spagna, inondazioni nel Sud: evacuazioni e scuole chiuse

La tempesta Leonardo continua a colpire la penisola iberica. Almeno 3.500 residenti sono stati evacuati in Andalusia. Le autorità hanno annullato le lezioni in tutta la regione e invitato i residenti a evitare viaggi non necessari
