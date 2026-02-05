Offerte Sky
Aurora boreale vista dalla Stazione Spaziale Internazionale

Mondo

Un'aurora verde è stata osservata incresparsi e pulsare dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), come mostrano le immagini pubblicate mercoledì 4 febbraio. Il Johnson Space Center della NASA ha affermato che "le aurore si verificano quando particelle cariche provenienti dal Sole si scontrano con i gas presenti nell'atmosfera terrestre, guidate dal campo magnetico del nostro pianeta". "L'ossigeno produce luce verde e rossa, mentre l'azoto contribuisce a quella blu e viola: un luminoso promemoria del fatto che la Terra interagisce costantemente con il meteo spaziale, ben oltre ciò che possiamo vedere da Terra". Credit: NASA's Johnson Space Center via Storyful

