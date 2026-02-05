Il leone di Rembrandt all'asta per 18 milioni di dollari

Sotheby's ha venduto all’asta il “Giovane leone a riposo” di Rembrandt per quasi 18 milioni di dollari
Prossimi video
Nucleare, scaduto accordo Usa-Russia sugli arsenali
Mondo
Aurora boreale vista dalla Stazione Spaziale Internazionale
Mondo
Cecchini Sarajevo, Procura Milano indaga 80enne per omicidio
Mondo
Colloqui tra Iran e Usa confermati venerdì in Oman
Mondo
New Start: Russia: Non siamo più vincolati su armi strategiche
Mondo
Sky Tg24 Mondo, a chi conviene la fine del New Start nucleare tra Usa e Russia
Mondo
Scade trattato Usa-Russia su nucleare, Pontefice: Rischio per la pace
Mondo